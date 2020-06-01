Семерых задержанных на пикетах в поддержку Азара в Москве увезли в отдел полиции

На пикетах в поддержку арестованного спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара задержали девять человек, из них семь увезли в отдел полиции, сообщает "МБХ медиа".

Среди задержанных оказались депутат Мосгордумы Максим Круглов и автор Telegram-канала Максим Кондратьев. Первого отпустили, принеся извинения. По словам Круглова, полицейские поняли, что "что есть закон о статусе депутата, что нельзя за пикет задерживать депутата".

В отдел полиции увезли координатора "Открытой России" Алину Данилину, активисток Александру Калистратову, Кристину Тимакову, Татьяну Усманову, активистов Дмитрия Кисиева, Владимира Митрофанова, экс-фигуранта "московского дела" Владислава Барабанова.

Ранее Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Азара до 5 июня. Журналиста арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Это вызвало возмущение общественности, активисты и журналисты уже несколько дней выходят на пикеты в Москве и Петербурге.