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1 июня, 19:22

На Невском проспекте начались задержания на акции в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

фото ЗакС политика На Невском проспекте начались задержания на акции в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

Возле станции метро "Гостиный двор" полиция вечером 1 июня задержала активистов Либертарианской партии Ивана Остапчука и Екатерину Бушкову. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь петербургского отделения ЛПР Денис Луговский. 

Остапчук вышел на Невский проспект с листом, на котором была распечатана его переписка о намерении встать в пикет с плакатом в поддержку задержанного основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. У Бушковой был плакат "Пикет не преступление".

В отношении Воронцова возбуждены несколько уголовных дел о вымогательстве и распространении порнографии. По версии полиции, он якобы требовал от бывшего полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующих снимков, а также вынудил женщину прислать личные видео интимного содержания. 

Журналист "Новой газеты" Илья Азар 26 мая в Москве провел одиночный пикет в поддержку Воронцова, за что был отправлен под арест на 15 суток. Это решение суда вызвало бурную критику со стороны журналистского сообщества и оппозиционно настроенных граждан, которые в свою очередь с 28 мая выходят в Москве, Петербурге и нескольких других городах России в одиночные пикеты и в поддержку Азара, и в поддержку Воронцова. Как правило, полиция задерживает активистов сразу после начала пикета. Как проходили пикеты и задержания на Невском проспекте на прошлой неделе - в материале ЗАКС.Ру

EZcHjxkWsAAqyxY.jpg (224 KB)фото: Георгий Марков

 

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