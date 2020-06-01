Храмы Москвы откроют для прихожан с 6 июня

Храмы Москвы откроются для прихожан с 6 июня, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по работе в условиях эпидемии коронавируса.

Храмы откроются в канун праздника Святой Троицы по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметили в РПЦ. Решения приняли после консультаций с главой Роспотребнадзора и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Верующих обяжут соблюдать дистанцию при богослужениях из расчета один человек на четыре квадратных метра.

Богоявленский собор в Елохове и храм Христа Спасителя откроются немного раньше, 2 июня.