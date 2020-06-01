Деньги - больницам и концессионерам: Как "поправят" бюджет Петербурга

Смольный отказался приносить в жертву борьбе с коронавирусом ВСД вместо жилищных программ. В среду, 3 июня, петербургский парламент примет во втором чтении "антивирусную" корректировку бюджета. Предварительно одобрены только "умеренные" поправки губернатора и фракции "Единая Россия".

Большинство в Законодательном собрании Петербурга традиционно поддерживает только предложения, которые вносят глава города и единороссы. Наверняка, не будет исключением и весенняя, "антивирусная" корректировка бюджета 2020 года. Бюджетно-финансовый комитет городского парламента 1 июня предварительно отклонил все предложения оппозиционных депутатов. Сразу несколько оппозиционеров попросили не сокращать программы "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи - доступное жилье". Их финансирование, напомним, Смольный суммарно урезал более чем на 3 млрд рублей, сославшись на последствия борьбы с коронавирусом. Их действие при этом планируется перенести на 2021 год.

- Многие люди просто перестают быть молодежью и они не попадут под эту программу на следующий год, - заметил на это беспартийный депутат Михаил Амосов.

Сэкономить оппозиционные парламентарии предлагали на строительстве развязки Западного и Восточного скоростных диаметров в районе Витебского проспекта. Смольный наотрез отказался от этого.

- Позиция правительства Санкт-Петербурга - эту развязку строить необходимо и нужно создавать для этого необходимые условия, - заявил на заседании БФК председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

При этом город нашел возможность существенно урезать финансирование возведения транспортного узла между Дунайским проспектом и Московским шоссе. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры планирует выделить на него в 2020 году только 50 млн, хотя изначально планировалось 839 млн рублей. Компания-застройщик "Возрождение" на днях обратилась к депутатам ЗакСа с просьбой замолвить за нее слово перед чиновниками. Эту задачу взял на себя член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев. Он заявил, что из-за политики городских властей последовательно страдают одна за другой петербургские строительные компании и поинтересовался, что в Смольном думают о перспективах иска "Возрождения" к ним. Вице-губернатор Эдуард Батанов заверил его, что финансирование объекта решили отложить, потому что он нуждается в перепроектировании и что в будущем развязка будет построена.

- Мы с Максимом Юрьевичем [Соколовым, вице-губернатором] это обсуждали, мы будем пытаться всеми силами выбить из федерации деньги на этот объект. А так, при необходимости мы, конечно, будем его финансировать. Объект будет построен, - пообещал Батанов.

Хотя депутат Васильев и остался при своем мнении, в целом, поправку губернатора он, как и другие представители "Единой России", поддержал. Чиновники Смольного в ответ высказались за предложения партии власти по корректировке бюджета.

Единороссы намерены выделить комитету по здравоохранению дополнительные 677 млн рублей. Лидер фракции ЕдРа в Заксобрании Александр Тетердинко рассказал ЗАКС.Ру, что эти деньги, в частности, пойдут на закупку оборудования для медучреждений, так как отведенные на это средства ранее были потрачены на борьбу с COVID-19. Теплоснабжающим организациям предложено перечислить 390 млн рублей для подготовку города к осенне-зимнему сезону. Комитету по образованию направят 76 млн, а комитету по культуре - 101 млн рублей. В общей сложности допрасходы составили порядка 1,3 млрд рублей. Обеспечить их предложено, главным образом, за счет резервного фонда.

Смольный всегда негативно относился к предложениям депутатов потратить резервный фонд на те или иные цели. В данном случае это разрешили только "Единой России". Когда о средствах фонда заговорили справедливоросс Надежда Тихонова и "яблочник" Борис Вишневский, вице-губернатор Батанов их предложения не поддержал. По его словам, из резерва города, который после второго чтения увеличится до 32 млрд рублей, уже потрачено более 10 млрд.

- Мы далеко еще не вышли из истории с пандемией. Будут разворачиваться дополнительные места и надо будет лекарства закупать, СИЗы и так далее. Давайте крайне осторожнее с резервным фондом, - предупредил Батанов депутатов.

Вишневский, помимо городских резервов и ВСД, предлагал высвободить деньги за счет сокращения отказа от патриотических программ и отмены тех официальных мероприятий, которые еще не отменили. Кроме того, депутат традиционно заявил о необходимости отказа от концессионных выплат компании "Магистраль Северной столицы" по проекту ЗСД.

- Пусть обращаются в суд, будет интересно посмотреть на концессионное соглашение. И будет интересно узнать, кто принял решение, по которому все расходы остались за городом, а доходы ушли в "Магистраль Северной столицы", - заявил депутат.

Если предназначенные для концессионера ЗСД средства Вишневский предложил перенаправить на все те же жилищные программы, то фракция "Справедливая Россия" выступила за то, чтобы отдать их на капремонт учреждений здравоохранения и финансирование частных учреждений образования. Коммунистка Ирина Иванова в своих поправках, помимо расселения коммунальных квартир, просила не сокращать расходы на утилизацию городских свалок.

Партия Роста выступила за поддержку жилищных программ и программы капремонта за счет урезания расходов на ВСД, трамвайную концессию "Чижик", отказа от содержания ГУП "Продовольственный фонд". Также предлагалось отказаться от ряда других статей, которые лидер фракции Оксана Дмитриева назвала сомнительными даже для "мирного" времени, в том числе реализации программ патриотического воспитания.

- Батанов человек с чувством юмора. Он ответил, что он за патриотизм и "Продовольственный фонд". Хотя бы смешно, - прокомментировала Дмитриева отзыв представителя Смольного о своей поправке.

Все поправки оппозиционных депутатов не были одобрены - у "Единой России" в бюджетно-финансовом комитете, как и во всем Заксобрании, большинство голосов. Тем не менее, на пленарном заседании в среду будут озвучены и эти поправки. Как правило, по предложениям представителей других фракций по изменению бюджета единороссы вообще не голосуют и таким образом поправки не проходят.

Сергей Еремеев

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