СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.

Никитина в ночь на 20 декабря была в квартире матери Евгения Манюрова, который за несколько часов до этого открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. В этот момент в квартиру ворвались оперативники, один из них ударил журналистку. 23 декабря Никитина обратилась в Следственный комитет, затем жаловалась на бездействие СК в Генпрокуратуру. Она зафиксировала полученные травмы в день их получения.

В итоге, сообщили в издании, рассматривать заявление начали лишь спустя три месяца.

В отказе говорится, что сотрудники УФСБ, которые нашли никаких свидетельств насилия. Также в документе говорится, что следователи опрашивали мать Евгения Манюрова, и та тоже опровергла применение силы к журналистке. При этом сама женщина в разговоре с изданием сказала, что ее никто не опрашивал и для дачи объяснений не вызывал.

Адвокат Алексей Михальчик намерен обжаловать постановление.