18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

1 июня, 20:54

Больницу №14 в Петербурге оштрафовали за нарушения во время эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика Больницу №14 в Петербурге оштрафовали за нарушения во время эпидемии коронавируса

Кировский суд Петербурга оштрафовал Городскую больницу №14 за нарушения, найденные Роспотребнадзором, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

Протокол был составлен по ст. 6.3 КоАП (нарушение санитарных норм). Роспотребнадзор выяснил, что в больнице умер пациент с внебольничной пневмонией, но руководство не зарегистрировала своевременно это в центре гигиены и эпидемиологии Петербурга. Также выяснилось, что сотрудники больницы не установили, с кем общались еще два зараженных пациента, ограничительные меры в учреждении не принимались, один из пациентов был выписан в другую больницу, кроме того, больные курили во внутреннем дворе. 

Представитель больницы просил прекратить производство по делу, ссылаясь на сложное финансовое положение медучреждения. Суд в итоге посчитал возможным назначить наказание ниже минимального: штраф в 100 тысяч рублей. Из вменяемых больнице нарушений некоторые исключили.

На 1 июня в Петербурге известно о 16 313 случаях заражения коронавирусом, по всей России – более 414 случаях.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 июня, 22:15 Голосование по поправкам: "Безопаснее, чем в магазине"?

1 июня, 20:00 КПРФ и микропредприниматели передали подарки для детей сотрудников Боткинской больницы

1 июня, 19:59 Храмы Москвы откроют для прихожан с 6 июня

1 июня, 16:24 Федеральный фонд ОМС попросил не требовать результаты тестов на COVID-19 при оказании медуслуг

1 июня, 14:51 СМИ: В Петербурге могут провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

1 июня, 11:53 Московские врачи прибыли в Псковскую область со "специфическими" средствами от COVID-19

1 июня, 11:47 В морге на территории больницы №2 в Петербурге сгорел рефрижератор с телами умерших

1 июня, 11:25 В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

1 июня, 10:45 Коронавирус обнаружен у ещё 9035 россиян: всего заразились свыше 414 тысяч человек

1 июня, 10:10 В Петербурге стартовал первый этап отмены "антивирусных" ограничений


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
23:12 Задержанных на Невском активистов ЛПР отпустили из отдела полиции с протоколами

22:15 Голосование по поправкам: "Безопаснее, чем в магазине"?

20:54 Больницу №14 в Петербурге оштрафовали за нарушения во время эпидемии коронавируса

20:30 СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA

20:18 Деньги - больницам и концессионерам: Как "поправят" бюджет Петербурга

20:00 КПРФ и микропредприниматели передали подарки для детей сотрудников Боткинской больницы

19:59 Храмы Москвы откроют для прихожан с 6 июня

19:22 На Невском проспекте начались задержания на акции в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

19:21 Семерых задержанных на пикетах в поддержку Азара в Москве увезли в отдел полиции

18:40 Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

18:24 Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

18:07 Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

17:31 Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

17:16 День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru