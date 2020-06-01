Задержанных в Петербурге активистов ЛПР отпустили из отдела полиции с протоколами

Сторонников Либертарианской партии Ивана Остапчука и Екатерину Бушкову отпустили из 28 отдела полиции, где они оказались после задержания за одиночные пикеты возле станции метро "Гостиный двор". Об этом активисты сообщили на своих страницах в соцсетях.

В отношении обоих активистов правоохранители составили протоколы по ст. 8.6.1 закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" ("Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности").

Остапчук и Бушкова проводили на Невском проспекте одиночные пикеты в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова и против задержаний за одиночные пикеты. Полиция задержала обоих вскоре после их выхода с плакатами. Как сообщил в Twitter пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский, в автозаке молодые люди провели около полутора часов, прежде чем их все-таки отвезли в 28 отдел полиции.

Журналист "Новой газеты" Илья Азар 26 мая в Москве провел одиночный пикет в поддержку Воронцова, за что был отправлен под арест на 15 суток. Это решение суда вызвало бурную критику со стороны журналистского сообщества и оппозиционно настроенных граждан, которые в свою очередь с 28 мая выходят в Москве, Петербурге и нескольких других городах России в одиночные пикеты и в поддержку Азара, и в поддержку Воронцова. Как правило, полиция задерживает активистов сразу после начала пикета.

Как проходили пикеты и задержания в Петербурге 1 июня - в фоторепортаже ЗАКС.Ру:

фото: Михаила Масленникова