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9:27

Минобороны начнет испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

фото ЗакС политика Минобороны начнет испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Министерство обороны заявило о начале клинических испытаний российской вакцины от коронавируса на 50 военнослужащих, передает "Интерфакс".

По словам Минобороны, военнослужащие вызвались добровольцами, среди них пять женщин. Испытание вакцины пройдет на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны: его сотрудники участвовали в разработке средства. 3 июня первая группа добровольцев заселится в медучреждение при институте для предварительного медобследования и подготовки к эксперименту.

Параллельно в России над вакциной работают и другие исследователи. НИИ гриппа имени Смородинцева ищет добровольцев для испытаний. Компания Biocad совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" собирается провести клинические испытания своей вакцины в Петербурге.

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