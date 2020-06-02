18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:52

Крашенинников о новом проекте КоАП: Стал лучше, но вопросов по-прежнему много

фото ЗакС политика Крашенинников о новом проекте КоАП: Стал лучше, но вопросов по-прежнему много

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в нижней палате парламента пока изучают новый вариант Кодекса об административных правонарушениях, он лучше прежнего, но и к нему есть вопросы, передает ТАСС.

"Мы сейчас смотрим документ внимательно, но вопросы остаются. Он стал лучше, но вопросов по-прежнему много", - сказал Крашенинников.

Минюст опубликовал новую версию КоАП для общественного обсуждения 29 мая. В нем не стали увеличивать действующие штрафы, сохранить сроки давности привлечения к административной ответственности, включить принцип презумпции невиновности.

Первую версию, опубликованную в январе, Крашенинников раскритиковал, заявив, что она "никуда не годится" и "возбуждает ненависть к законотворчеству". В "Единой России" заявили, что видят в проекте КоАП ужесточение репрессивных механизмов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 июня, 20:30 СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA

1 июня, 18:24 Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

1 июня, 18:07 Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

1 июня, 17:31 Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

1 июня, 16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

1 июня, 16:18 СМИ: Московское МВД попросило сотрудников рассказать о случаях продажи сведений "Омбудсмену полиции"

1 июня, 15:32 Под Мурманском обрушился железнодорожный мост

1 июня, 15:21 В Смольном намерены "выбить" деньги на Московско-Дунайскую развязку из Москвы

1 июня, 15:07 Новая экспертиза по делу "Седьмой студии" выявила хищения на сумму 128 млн рублей

1 июня, 14:40 "Саша, помолчи": Беглов рассказал, как в детстве ему запрещали петь, однако позже спасли советы отца


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
9:52 Крашенинников о новом проекте КоАП: Стал лучше, но вопросов по-прежнему много

9:27 Минобороны начнет испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

1 июня, 23:12 Задержанных в Петербурге активистов ЛПР отпустили из отдела полиции с протоколами

1 июня, 22:15 Голосование по поправкам: "Безопаснее, чем в магазине"?

1 июня, 20:54 Больницу №14 в Петербурге оштрафовали за нарушения во время эпидемии коронавируса

1 июня, 20:30 СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA

1 июня, 20:18 Деньги - больницам и концессионерам: Как "поправят" бюджет Петербурга

1 июня, 20:00 КПРФ и микропредприниматели передали подарки для детей сотрудников Боткинской больницы

1 июня, 19:59 Храмы Москвы откроют для прихожан с 6 июня

1 июня, 19:22 На Невском проспекте начались задержания на акции в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

1 июня, 19:21 Семерых задержанных на пикетах в поддержку Азара в Москве увезли в отдел полиции

1 июня, 18:40 Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

1 июня, 18:24 Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

1 июня, 18:07 Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

1 июня, 17:31 Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru