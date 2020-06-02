Результаты тестов всех членов Совфеда на коронавирус оказались отрицательными

Все сенаторы перед пленарным заседанием Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус, все результаты оказались отрицательными, передает ТАСС со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

"С чем я вас и поздравляю", - добавила она.

По словам Матвиенко, ряд сенаторов в соответствии с правилами работает удаленно. Заметила она и что погода под стать осенней располагает к работе.

"Сейчас самое главное - чтобы июнь был в курсе, что он лето. Очень хочется летней погоды", - пошутила Матвиенко.

Матвиенко и сама время от времени сдает тесты на коронавирус. Ее результаты в марте и мае были отрицательными.

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