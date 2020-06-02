Профсоюз студентов "Преобразование" подал документы в Минюст на регистрацию

Профсоюз студентов "Преобразование" подал в министерство юстиции документы на регистрацию, сообщается в Twitter организации.

Представители профсоюза отметили, что Минюст неоднократно отказывал некоторым организациям в регистрации даже при наличии всех требуемых документов. "Мы смогли пройти все бюрократические сложности и теперь будем ждать результата", - сообщили в профсоюзе.

Студенты Петербурга объединились в профсоюз в декабре 2019 года, в числе учредителей – учащиеся СПбГУ, РАНХиГС, ВШЭ, Горного университета. Случилось это на фоне громких дел, в которых оказались замешаны студенты: убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым, лишение журнала DOXA в ВШЭ статуса студенческой организации после критики ректора РГСУ Натальи Починок, деле Егора Жукова, осужденного по статье о призывах к экстремизму из-за рассуждений о ненасильственном протесте на YouTube.