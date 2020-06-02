Реставрация "Медного всадника" потребует не менее 45 млн рублей

Реставрация "Медного всадника" на Сенатской площади вместе с масштабными исследованиями обойдутся как минимум в 45 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора по науке Государственного музея городской скульптуры Елену Крылову. Столь объемных работ монумент не знал начиная с 1970-х годов. В частности, сегодня он нуждается в ремонте постамента и замене гранитных блоков.

"Памятник не в аварийном состоянии, он в удовлетворительном состоянии. Но все же требуется внимание уделить швам на самом постаменте и, главным образом, отмостке. Она, по мнению, специалистов, находится в неудовлетворительном состоянии", - рассказала женщина.

Ее музей рассчитывает подать заявку со всей необходимой документацией в комитет по культуре для получения средств, но вместе с тем надеется и на спонсорскую помощь.

Перед последним днем рождения города реставраторы отмыли памятник от грязи, что считается кульминацией подготовительных процедур.