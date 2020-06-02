На военном параде в Петербурге продемонстрируют более сотни единиц техники В отложенном параде Победы, который назначили на 24 июня, примут участие более ста различных боевых машин, сообщает сайт Западного военного округа. "Экипажи танков Т-72Б3, зенитных ракетных систем С-400, самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", - гласит перечисление. Воздушную часть парада обеспечат более тридцати самолетов и вертолетов. Утверждается, что вся задействованная техника пройдет дезинфекцию. Невзирая на опасности коронавируса, на участие в празднике "бросили" почти пять тысяч военных, силовиков, курсантов и юнармейцев. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен