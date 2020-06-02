СК возбудил дело об обрушении железнодорожного моста в Мурманской области

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста в Мурманской области, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи осмотрели место происшествия, сейчас они устанавливают все обстоятельства, причины произошедшего.

Мост на перегоне Выходной – Кола обрушился 1 июня. Незадолго до этого в реке Кола поднялся уровень воды, и паводок подмыл одну из опор, которая в итоге не выдержала. До этого власти Мурманской области собирались восстановить мост всего за 2-3 недели.