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Поправки в Конституцию

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13:16

Памфилова рассказала подробности о нормах проведения голосования по поправкам

фото ЗакС политика Памфилова рассказала подробности о нормах проведения голосования по поправкам

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 2 июня подробнее рассказала о том, как будет организовано голосование по поправкам в Конституцию. Она отметила, что голосование будет проходить в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. 

По ее словам, на участке для голосования будет установлена обязательная санитарная дистанция в два метра. Даже паспорт члену комиссии необходимо показывать с двух метров, уточнила Памфилова. Она считает, что с такого расстояния можно легко увидеть все паспортные данные человека.

При входе на участок у избирателя будут замерять температуру, выдавать средства индивидуальной защиты и одноразовую ручку, рассказала Памфилова. Она уточнила, что человека отведут голосовать в отдельный изолированный блок, если у него выявят повышение температуры тела. Кабинки для голосования будут без шторок - их повернут входом к стене для соблюдения тайны голосования, сообщила глава ЦИК.

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В течение шести дней, с 25 по 30 июня, голосование может проводиться вне помещений - рядом со школой, на котором располагается избирательный участок, или на придомовых территориях. Для последнего вида плебисцита необходимо, чтобы жители дома подали большое число заявлений, отметила Памфилова. Она не пояснила, сколько именно требуется желающих голосовать на придомовой территории. 

- Еще можно будет проголосовать на придомовых территориях. Например, большой многоквартирный дом, молодежь, дети маленькие, активные граждане. Кто-то активно пришел на избирательный участок, а кто-то не может. Это не маломобильные группы, человек может быть вполне здоровым, но не может оставить маленьких детей, больную жену, больного родственника, проголосовать хочет. Подаются заявки на основе обзвона. Если заявок достаточно... Это не должно быть везде - у нас не хватит ни сил, ни членов комиссии. Если видно, что действительно набирается приличное количество заявок, то могут в один из дней по договоренности организовать во дворе такое голосование, - рассказала Памфилова. 

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В этот же период шести дней голосование планируется проводить и в помещениях, после завершения каждого дня все ящики с бюллетенями будут опечатываться, а утром на следующий день их будут снова запускать в работу, рассказала глава ЦИК. 

По ее словам, при надомном голосовании член участковой комиссии будет ходить по квартирам в специальном легком халате и все дезинфицировать. Бюллетень, заявление для надомного голосования, маски, перчатки и ручку будут вешать в закрытом пакете на ручку входной двери для избирателя, сообщила Памфилова. Она добавила, что человек должен заполнить бюллетень и заявление в своей квартире. Затем бюллетень избиратель опускает в ящик для голосования, а заявления бесконтактным способом передает члену комиссии, уточнила глава ЦИК.

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Напомним, президент России Владимир Путин назначил принятие решения по поправкам в Конституцию на 1 июля. Памфилова обещала, что проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин. Однако, эксперты отметили, что члены участковых комиссий могут быть подвержены большому риску заражения коронавирусом. 

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