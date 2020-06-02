Роспотребнадзор: Петербург категорически не готов к снятию ограничений по коронавирусу

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталья Башкетова в ходе круглого стола заявила, что Петербург "пока категорически не готов к снятию ограничений", введенных из-за эпидемии коронавируса, передает РБК.

По словам главного санитарного врача города, параметры по эпидемии в Петербурге не соответствуют установленным федеральным Роспотребнадзором даже для первого этапа снятия ограничений. Она сообщила, что перед 14 июня будет объявлен следующий пакет снятия ограничений, при этом рестораны, парки и торговые центры останутся пока закрыты.

В Москве, где торговые центры уже начали работают, ограничения по коронавирусу были введены раньше на две недели, в столице уже наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, чего нет в Петербурге, пояснила Башкетова. Руководство петербургского Роспотребнадзора считает, что петербуржцы легкомысленно относятся к соблюдению правил безопасности, поэтому жить в масочно-перчатном режиме придется еще долго.

С 1 июня в Петербурге стартовал первый этап снятия "коронавирусных" ограничений. Ношение масок и перчаток теперь рекомендуется на улице, но обязательно в магазинах и общественном транспорте.

На 2 июня в Петербурге известно о 16 689 случаях заражения коронавирусом.