Следователь ФСБ выступил в суде по делу "Сети"*

На очередном заседании по делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, 2 июня, тройка 2-го Западного окружного военного суда опросила старшего следователя ФСБ Константина Беляева. Аудитронсляцию вела "Медиазона".

Беляев заявил суду, что Филинков давал свои показаний добровольно и никаких непроцессуальных методов воздействия на него не оказывалось. Он не смог вспомнить время фактического задержания подсудимого. На вопрос адвоката Филинкова Виталия Черкасова, чем были обусловлены срочные обстоятельства допроса его подзащитного ночью, Беляев ответил: "Необходимостью фиксации наказаний, которые могут быть использованы в рамках уголовного дела".

Прямого ответа на вопрос, почему протоколы опроса Филинкова, произведенного Беляевым, и допроса, произведенного оперативным сотрудником ФСБ Константином Бондаревым, местами копируют друг друга, следователь не дал. После уточняющих вопросов одного из судей, Беляев заявил, что никакой заготовки показаний задержанного не было. Идентичность некоторых документов из материалов дела на одном из прошлых заседаний подтвердили эксперты-лингвисты.

Сторона защиты вызывала в суд также оперативника Бондарева, которого Филинков ранее обвинял в пытках. Во время заседания было объявлено, что он не смог явиться, так как отправился в командировку.

По словам Филинкова, до составления протокола о задержании его били руками и электрическим током в автомобиле, заставляя заучить показания, которые он должен был дать.

Напомним, Филинкова и Бояршинова обвиняют в участии в петербургских ячейках так называемой "Сети". Обвинение считает ее законспирированной организацией анархистов, планировавший нападения на полицейских и офисы представителей власти. ЗАКС.Ру рассказывал об опросе привлеченных стороной защиты экспертов-психологов и лингвистов о документах "Положение" (Свод) и "Съезд (2017)", которые обвинение расценивает как программу и протокол съезда "Сети". Защита Филинкова и эксперты заявили о неоднородности первого документа. Второй они охарактеризовали как "опросник", составленный накануне запланированного мероприятия.





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