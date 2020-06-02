Шишлов помог пенсионерам-должникам в их споре с судебными приставами

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов поспособствовал тому, чтобы двум обратившимся к нему пенсионерам-должникам служба судебных приставов облегчила жизнь и снизила материальную нагрузку на них.

Так, одному из них удерживали целиком всю пенсию, тогда как она была единственным источником дохода, а другому удерживали половину пенсии по инвалидности, после чего "на руках" у него оставалась сумма меньше прожиточного минимума. На сайте Шишлова подчеркивается, что оба случая входят в противоречие с действующим законодательством.

После инициированной уполномоченным по правам человека проверки городское УФСПП постановило впредь удерживать только 10% от пенсий обоих граждан.

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