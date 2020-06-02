Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО на все лето

Басманный суд Москвы продлил сроки арестов бывшим полицейским Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу по делу о подброшенных корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову наркотиках, передает "Интерфакс".

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей экс-полицейские останутся до 7 сентября. Накануне на тот же срок был продлен домашний арест еще одному оперативнику, Денису Коновалову, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики во время задержания летом 2019 года

Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.