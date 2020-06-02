Мишустин оценил план восстановления экономики России после коронавируса в 5 трлн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что план по восстановлению российской экономики после эпидемии коронавируса потребует около 5 трлн рублей за два года, передает РИА "Новости".

Всего в плане прописано около 500 пунктов. Это меры поддержки малого бизнеса, населения, развитие долгосрочных финансовых инструментов. Планируется, что к осени 2020 года ситуация должна стабилизироваться, до лета 2021 года будет длиться период восстановления, а до конца 2021 года экономика должна выйти на устойчивый рост.

Согласно плану восстановления экономики, предполагается, что безработица должна снизиться до 5% к концу 2021 года.

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2020 году снизится на 5%. В следующем году министерство ожидает роста ВВП на 2,8 процента.

Коронавирусом в России за все время эпидемии заразили 423,7 тысяч человек, 5037 из них умерли.