Суд оставил в силе штраф воронежцу, угрожавшему судье из-за приговора Котову

Мосгорсуд оставил в силе приговор жителю Воронежа Михаилу Квасову по делу об угрозах судье, передает "МБХ медиа".

Таким образом, суд оставил без изменения приговор Мещанского суда Москвы: штраф в 270 тысяч рублей. Квасов был признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза в связи с осуществлением правосудия).

Дело Квасова касалось его комментария в адрес судьи Тверского суда столицы Станислава Минина, который вынес приговор по делу активиста Константина Котова – четыре года колонии по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). Квасов под постом с фотографией Минина и информацией о приговоре Котову оставил комментарий, в котором призывал выходить на митинги и угрожал судье смертью. Сам Квасов настаивал, что угрожать судье он не собирался, а его комментарий касался абстрактной ситуации.