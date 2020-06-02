Быков: Пандемия идеально соответствует характеру современного российского государства

Публицист и писатель Дмитрий Быков пришел к умозаключению, что нынешняя российская власть обнаружила для себя много неожиданных плюсов в установившихся условиях эпидемии. По его наблюдению, это настолько заметно, что напоминает "саморазоблачение". Учитывая то, что, как думает Быков, главное занятие и удовольствие нынешней власти - запреты и репрессии, то теперь этим заниматься еще удобнее. Кремль, отмечает журналист, даже перестал обижаться на слово "режим" в свой адрес, настолько ему по душе режим так называемой самоизоляции. Более того, литератор даже полагает, что российское руководство впервые по-настоящему реализовало свою заветную мечту.

"Пандемия идеально соответствует характеру современного российского государства: никто не работает, все гуляют по распорядку, но салюты и парады не отменяются, а призыв в армию происходит в положенное время. Отменилось все, что делало жизнь переносимой, запретилось все, что напоминало о свободе, зато продолжает расцветать все, что укрепляет вертикаль. Голосовать можно, а собираться нельзя. Пропаганда войны продолжается, а дискуссии о статистике приравниваются к распространению фейков. Суды – все больше напоминающие бессудную расправу – разрешены, а правозащита запрещена", - пишет он в новой колонке для "Собеседника".

Автор приходит к парадоксальной мысли, что обществу такое положение вещей тоже в известной мере симпатично: "ведь в стране, где все запрещено, никому ничего не нужно".