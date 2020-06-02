Летом в Петербурге закроются более 30 коммерческих и социальных маршрутов автобуса

В течение лета в Петербурге прекратят свое существование 29 коммерческих маршрутов, сообщает близкий к Смольному портал "Питертранспорт". Отмечается, что де-факто 11 из них и так не обслуживались с прошлого года, а 13 имели непредсказуемый интервал движения или обслуживались только время от времени.

Исчезнуть с транспортной карты города должны будут также 5 социальных маршрутов, которые либо повторяют другие "номера", либо имеют очень мало выходов на линию.

Наконец, пять социальных и один коммерческий маршрут планируют передать в ведение властей Ленобласти.

Первые массовые закрытия маршруток стартовали с момента введения режима повышенной готовности из-за коронавируса - в конце марта. Перед пандемией в Смольном разрабатывали так называемую транспортную реформу, предполагавшую отказ от маршруток, чья трасса дублирует трассу социальных автобусов. Проблемой пыталась заниматься депутат Оксана Дмитриева, признавшаяся в определенный момент, что худшие ее предположения относительно реформы подтверждаются.

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