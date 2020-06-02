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17:43

Член ЦИК рассказал о недостатках дистанционного электронного голосования

фото ЗакС политика Член ЦИК рассказал о недостатках дистанционного электронного голосования

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшин на заседании 2 июня высказался против использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) при решении вопроса о принятии поправок в Конституцию. По его мнению, у дистанционного электронного голосования только одно достоинство - повышение явки. 

Недостатков же у него достаточно, считает Колюшин. В частности, из-за использования портала Госуслуги голосование превращается в государственную услугу, заявил член ЦИК:

- В данном случае не человек участвует в управлении делами государства, а государство предоставляет человеку очередную государственную услугу со всеми вытекающими, может, плюсами, может, минусами. То есть совершенно другой подход к голосованию.

Также Колюшин заявил, что при ДЭГ между человеком и определением итогов голосования находится посредник - программное обеспечение, которое кто-то делает. При этом, правовой статус этого посредника в законе не определен, отметил член ЦИК.

Он добавил, что при электронном-дистанционном голосовании урезаются права избирателей и членов участковых комиссий. Также важным, по мнению члена Центризбиркома, является то, что ДЭГ дает большие возможности для использование административного ресурса. Невозможно проконтролировать, чтобы с одного компьютера не голосовали 300 человек, считает Колюшин. 

С ним категорически не согласились коллеги по ЦИК. Председатель комиссии Элла Памфилова попросила Колюшина не нести чушь на всю страну.

- Вы не можете один голосовать за 300 человек, вы понимаете? Я вас умоляю, на всю страну такую чушь не несите, пожалуйста. Вы не можете один голосовать за 300 человек, потому что каждый имеет свой идентификационный номер, он зарегистрирован и идентифицирован на портале Госуслуг. Пожалуйста, не говорите о том, чего вы не понимаете, - возразила глава Центризбиркома.

- Все эти сведения можно передать одному человеку - начальнику, бандиту еще кому-то. И никаких механизмов противодействия этому правительство не придумало, - ответил ей Колюшин.

Памфилову поддержал член ЦИК Николай Булаев. Он заявил, что каждому человеку должно будет прийти смс-сообщение с кодом подтверждения, чтобы он мог принять участие в голосовании. 

- Если у вас нет телефона человека, за которого вы хотите проголосовать, то вы не сможете за него проголосовать и ввести код подтверждения, - уверен Булаев. 

Памфилова же добавила, что сама скептически относится к ДЭГ, но это ее личное мнение. Лишать же возможности людей голосовать так, как им удобно, никто не имеет права, уверена глава ЦИК.

- Не нравится - не надо, не доверяешь - иди просто, извините, на участок, - заявила председатель Центризбиркома.

Порядок проведения дистанционного электронного голосования на заседании все же приняли за основу. Булаев отметил, что в течение двух дней документ будут дорабатывать. В это же время субъекты могут подать заявки на проведение у них электронно-дистанционного голосования.

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