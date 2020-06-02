Радзиховский: Поправки в Конституцию - патологическое по трусости вранье

Политолог и публицист Леонид Радзиховский строго "прошелся" по назначенному на 1 июля голосованию за новую Конституцию и по тому, как оно будет организовано и в каком ключе подается официальными СМИ и пиарщиками. Все поправки, кроме одной - об обнулении сроков президента - для него просто не существуют ввиду своего "идиотизма и ничтожности". В свою очередь, поправка об обнулении - это для спикера некий "липовый юридический крючок", при помощи которого Владимир Путин пытается опять "куда-то пролезть".

"Это патологическое по трусости вранье, потому что ты эти крючки скрываешь. Все машковы, михалковы, соловьевы, убеждающие идти голосовать говорят о чем угодно, кроме единственного подлинного смысла этого голосования... Избиратель все знает, но ему стыдятся это показать. Послушайте, так строят авторитарную власть, трон, с помощью этого очевидного наперсточничества, которое при этом скрывают, при помощи тройного вранья строят надежную, прочную, непоколебимую власть, это че, шутка такая?", - задался он риторическим вопросом в интервью YouTube-проекту Sobinews.

Упоминаемое Радзиховским вранье имеет для него три этажа или направления. Во-первых, он применяет это определение к "содержанию этих идиотских поправок, которого нет". Во-вторых, таковым он считает сам факт тщательного замалчивания "обнуления" в ряду поправок незначительных. В-третьих, враньем для него гарантированно будут являться методы подсчета.