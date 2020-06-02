18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:53

Смольный пообещал выплатить компенсации более чем 900 заразившимся коронавирусом медикам

фото ЗакС политика Смольный пообещал выплатить компенсации более чем 900 заразившимся коронавирусом медикам

Комиссия выплататит компенсации 931 медработнику Петербурга, которые заразились коронавирусом на работе, в том числе – родственникам семи погибших, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский опубликовал ответ комитета по здравоохранению, в котором заявлено, что из трех тысячи заразившихся коронавирусом медиков только 2,1 тысячи заболели "в связи с исполнением трудовых обязанностей" из трех тысяч. Из-за этого другие 900 медработников рисковали не получить обещанные Смольным компенсации. Парламентарий Александр Егоров призывал исправить это и выплатить компенсации всем заболевшим медикам.

В случае заражения медработникам в Петербурге положена выплата в 300 тысяч рублей. При установлении инвалидности вследствии заражения – 500 тысяч. В случае смерти семья медработника получает 1 млн рублей. В Смольном сообщили, что медики и их семьи могут обратиться за выплатой в районные администрации по месту жительства или комитет по соцполитике, решения принимаются не позднее 10 дней со дня приема заявления.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:53 Петербургские синоптики прогнозируют теплый июнь

20:17 Врачи Александровской больницы чествуют пациентов, переболевших COVID-19

18:59 Псковский губернатор попросит правительство поднять зарплаты врачам в его регионе

16:59 Быков: Пандемия идеально соответствует характеру современного российского государства

16:37 Суд оставил в силе штраф воронежцу, угрожавшему судье из-за приговора Котову

15:53 Мишустин оценил план восстановления экономики России после коронавируса в 5 трлн рублей

13:31 Роспотребнадзор: Петербург категорически не готов к снятию ограничений по коронавирусу

10:36 Число зараженных коронавирусом в России превысило 423 тысячи человек

10:27 Результаты тестов всех членов Совфеда на коронавирус оказались отрицательными

9:27 Минобороны начнет испытания вакцины от коронавируса на добровольцах


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:53 Петербургские синоптики прогнозируют теплый июнь

20:17 Врачи Александровской больницы чествуют пациентов, переболевших COVID-19

19:44 У московского здания МВД вновь задерживают пикетчиков

19:34 Муниципал: Новый депутат МО "Остров Декабристов" пожаловался полиции на несостоявшееся заседание

19:25 Соколов представил нового главу комитета по туризму его будущим коллегам

18:59 Псковский губернатор попросит правительство поднять зарплаты врачам в его регионе

18:53 Смольный пообещал выплатить компенсации более чем 900 заразившимся коронавирусом медикам

18:36 Радзиховский: Поправки в Конституцию - патологическое по трусости вранье

18:22 Полуденный выстрел 5 июня посвятят дню прорыва морской минной блокады Ленинграда

17:59 На Васильевском острове отремонтируют конструктивистскую водонапорную башню

17:46 СМИ: В России может появиться единый билет на все виды общественного транспорта

17:43 Член ЦИК рассказал о недостатках дистанционного электронного голосования

17:32 Летом в Петербурге закроются более 30 коммерческих и социальных маршрутов автобуса

17:21 Суд Якутска признал законным принудительное помещение шамана Габышева в психбольницу

16:59 Быков: Пандемия идеально соответствует характеру современного российского государства

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru