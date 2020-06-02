Псковский губернатор попросит правительство поднять зарплаты врачам в его регионе

Глава Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед местными депутатами, пообещал им, что попросит у кабинета министров поднять коэффициенты, на основе которых в регионе формируется зарплата медиков, передает РИА "Новости".

По его словам, хороший соцпакет и различные льготы - это все же недостаточный аргумент против крайне низких окладов врачей. Последние, в свою очередь, влияют на укомплектованность, которая, по данным чиновникам, составляет всего 49%.

Между тем, напомнил Ведерников, напрямую на областном уровне зарплаты поднять технически и юридически невозможно, так как они кореллируют со средним уровнем зарплаты в субъекте РФ. И все же для него важно добиться повышения уровня жизни именно в ближайшее время, во время пандемии, чтобы всем было видно, что "достойная заработная плата качественно меняет ситуацию в здравоохранении".

Ранее Ведерников обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой прислать ему квалифицированных медработников в качестве подкрепления, и в минувший уик-энд она была исполнена.