Соколов представил нового главу комитета по туризму его будущим коллегам

Вице-губернатор Максим Соколов провел процедуру торжественного знакомства нового председателя комитета по туризму Сергея Корнеева с его будущими коллегами, о чем говорится на официальном сайте петербургского правительства. Прежде всего член правительства подчеркнул, что Корнеев, работающий в своей сфере более двадцати лет, не нуждается в особом представлении и что ему предстоит возглавить работу по восстановлению туристической отрасли, сильнее многих других пострадавшей от пандемии коронавируса.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается сложной и пока не позволяет дать старт турсезону, но это не значит, что он не состоится. Совместно с представителями отрасли мы прорабатываем необходимые шаги, которые станут первыми после стабилизации обстановки", - приводятся слова Соколова.

По мнению вице-губернатора, город нуждается в том, чтобы в шаги в обозначенном направлении сочетали в себе и стремление к безопасности, особенно важное сегодня, и реализацию стратегических целей. Для Соколова также не вызывает сомнений то, что Петербург - туристическая столица России.

Предшественник Корнеева, Евгений Панкевич, присутствовавший на мероприятии, получил персональную благодарность от губернатора, а также Почетную грамоту от руководителя Федерального агентства по туризму.

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