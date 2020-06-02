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19:44

У московского здания МВД вновь задерживают пикетчиков

фото ЗакС политика У московского здания МВД вновь задерживают пикетчиков

У столичного здания МВД на Петровке задерживают активистов, вставших в одиночные пикеты. Главной темой пикетов 2 июня стало происшествие в Екатеринбурга: убийство росгвардейцами молодого человека, который украл обои из мебельного магазина. Акцию снимают операторы "МБХ Медиа".

На данный момент известно как минимум о двух задержаниях, которые, по традиции последних дней, начинаются сразу же после разворачивания тем или иным демонстрантом плаката.

Отметим, что постановление мэра Сергея Собянина, согласно которому любые уличные акции не могут проводиться, возмущают гражданских активистов и оппозиционеров. Многие из них считают, что таким образом мэр на непонятных для них основаниях поставил себя выше федерального законодательства. В конце мая журналист Илья Азар за одиночную акцию получил 15 суток административного ареста. Впоследствии поддержать его и осудить действия полиции на Петровку, 38 вышли другие москвичи, в том числе известные журналисты, и тоже были задержаны. Задерживали даже депутатов Мосгордумы: в одном из случаев достаточным поводом для лишения свободы стала надпись на медицинской маске.

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