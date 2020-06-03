Мишустин поручил проверить "коронавирусные" указы на соблюдение прав граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам юстиции, здравоохранения, Роспотребнадзору проверить практику применения указов, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

Ведомствам поручено проанализировать, как применяются "коронавирусные" нормативные правовые акты, совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом. В том числе проверят указы мэра Москвы.

Особое внимание премьер просит обратить на положения, "в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан". Представить доклад о проделанной работе поручено до 8 июня.

С марта в Москве, Петербурге и других регионах России действуют режимы повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, рестораны, ряд магазинов, торговые центры, культурные и досуговые учреждения. Сделано это для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Петербурге не раз пытались оспорить постановление Смольного о режиме повышенной готовности в суде. В апреле иск подали свыше 20 петербуржцев. Глава "Команды 29" Иван Павлов тогда пояснял, что этим истцы хотят обратить внимание правительства, чтобы придать законный характер принимаемым мерам и запретам.