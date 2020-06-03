ЦИК объяснил, почему за поправки в Конституцию невозможно агитировать

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию, только информирование граждан, заявила в разговоре с РБК член Центризбиркома Майя Гришина.

Так она отреагировала на письмо организаторов компании "НЕТ!", которые выступают против внесения поправок в Конституцию. Они указали, что на телеканалах и уличных билбордах идет агитационная кампания, но сторонники голосования "против" до сих пор не получили возможности высказать свои аргументы и призвать граждан голосовать против поправок. По их мнению, это создает неравенство доступа к агитации.

Гришина подчеркнула, что пока не видела письма, но если запрос придет, то в ЦИК его внимательно рассмотрят. Она заявила, что материалы на билбордах и ролики на телевидении относятся к информационным, и за информирование о проведении голосования возложено на избиркомы и СМИ.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Одна из этих поправок предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина. При принятии изменений он сможет снова дважды избраться президентом и остаться у власти до 2036 года.