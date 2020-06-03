Число зараженных коронавирусом в России выросло до 432 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 8536 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 432 277 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге прибавилось 380 заболевших, в общей сложности заразились 17 069 горожан. В Ленобласти зарегистрировано еще 54 случая, всего 2982.

В Архангельской области заразились еще 239 человек (всего 2363), в Новгородской – 63 (всего 1493), в Мурманской – 46 (всего 3342). В Псковской области прибавилось 44 зараженных (всего 994), Карелии – 43 (всего 496), Калининградской области – 35 (всего 1642), Коми – 33 (всего 1426). В Вологодской области зафиксировано 19 новых случаев заражения (всего 938), в Ненецком автономном округе новых случаев пока нет (всего 74).

178 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки скончались, в общей сложности умерли 5215 заболевших по официальным данным. Выздоровели 195 957 человек, из них 8 972 – за последний день.