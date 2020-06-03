"Барское отношение к людям": Депутат Васильев повторно пожаловался на главу Кировского района

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Андрей Васильев направит губернатору Александру Беглову новый, уже второй за последнее время, запрос по поводу деятельности главы администрации Кировского района Сергея Иванова. Городской парламент одобрил текст документа на заседании 3 июня.

Поводом для запроса стали публикации в СМИ о подозрениях УФАС в картельном сговоре на рынке социального питания с участием администрации Кировского района. Также Васильев обвинил Иванова в "барском отношении к людям".

"Вы, как глава города, работаете в экстремальных условиях. Но безнаказанность и вседозволенность, неприкрытое и надменное барство, крайняя вредность принимаемых глав района С.В.Ивановым решений, в ряде случаев сводят на нет усилия властей города по созданию благоприятного экономического и инвестиционного климата", - написал депутат Беглову.

Он попросил главу города провести тщательную проверку по факту картельного сговора и спросил, что еще должно произойти, чтобы к Иванову были приняты меры. Кроме того, Васильев заявил, что ответ на его прошлый запрос губернатору писал сам глава Кировского района или его подчиненные.

Оппозиционные депутаты удивились, что Васильев обращает внимание только на Кировский район, хотя ситуация там не принципиально хуже, чем в некоторых других. В частности, лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев обратил внимание, что в Кировском районе УФАС еще продолжает расследование, а в Колпинском уже закончила, подтвердив факт картельного сговора.

Беспартийный Максим Резник назвал обращение Васильева "письмом из Простоквашина". Депутат признался, что ему показалось, что основной текст письма и вопросы губернатору писали разные люди.

Напомним, Беглов ответил на предыдущий запрос Васильева, что не видит необходимости проверять работу главы Кировского района.

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