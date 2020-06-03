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10:51

ЗакС одобрил бюджетные поправки Беглова и "Единой России"

фото ЗакС политика ЗакС одобрил бюджетные поправки Беглова и "Единой России"

Законодательное собрание Петербурга 3 июня, в рамках второго чтения корректировки бюджета города, одобрило поправки губернатора Александра Беглова и фракции "Единая Россия". 

Глава города, в частности, предложил направить 1,9 млрд на закупку лекарств для льготников, 1,6 млрд выделят в качестве субсидий поставщикам социальных услуг. Более 2 млрд рублей отложено на реализацию второго "антикризисного" пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Дополнительные 781,4 млн рублей пойдут на оснащение и переоснащение коечного фонда медицинских организаций и около 3 млрд - на стимулирующие выплаты медработникам. Кроме того, 502 млн рублей предусмотрено на благоустройство. Около 500 млн рублей обещано выделить на оплату труда работников государственных учебных заведений. Еще на 1 млрд - до 32 млрд - увеличивается резервный фонд Петербурга.

При этом Беглов своей поправкой на 4,7 млрд рублей урезает расходы на увеличение уставного капитала ГУП "Петербургский метрополитен". В Смольном объяснили это реструктуризацией кредита на приобретение вагонов метро. 

"Единая Россия" за счет резервного фонда и нескольких органов исполнительной власти направила дополнительные 677 млн рублей комитету по здравоохранению. Еще 390 млн рублей получат теплоснабжающие организации в виде субсидий на подготовку к осенне-зимнему сезону.

Доходная часть бюджета после второго чтения составляет 573,8 млрд, расходная - 684,9 млрд. Дефицит - 111,1 млрд. После первого чтения этот показатель был на 7,1 млрд меньше.

Напомним, ранее бюджетно-финансовый комитет ЗакСа отклонил все предложения по изменению бюджета от оппозиционных депутатов. В частности, они предлагали отказаться от возведения развязки еще не построенного Восточного скоростного диаметра в пользу жилищных программ "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи - доступное жилье". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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