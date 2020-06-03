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11:18

Дела "Омбудсмена полиции" передали для расследования из МВД в СК

фото ЗакС политика Дела "Омбудсмена полиции" передали для расследования из МВД в СК

Уголовные дела, возбужденные в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, переданы из МВД в Следственный комитет, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, об этом ему сообщил следователи. Таким образом, управление СК по Москве займется предварительным расследованием четырех дел.

В отношении Воронцова возбуждены дела о вымогательстве и распространении порнографии. По версии полиции, он якобы требовал от бывшего полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующих снимков, а также вынудил женщину прислать личные видео интимного содержания. 

"Медиазона" со ссылкой на источник сообщала, что московское МВД потребовало от полицейских до 3 июня сообщить о случаях продажи информации Воронцову, пригрозив в противном случае наказанием "в соответствии с законодательством".

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