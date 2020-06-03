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11:33

Петербургский парламент не стал отказываться от строительства ВСД в пользу расселения коммуналок

фото ЗакС политика Петербургский парламент не стал отказываться от строительства ВСД в пользу расселения коммуналок

Заксобрание Петербурга отклонило все поправки оппозиции к проекту корректировки бюджета города. Второе чтение документа состоялось в Мариинском дворце 3 июня.

Сразу несколько депутатов выступили с предложением отказаться от строительства транспортной развязки Западного и Восточного скоростных диаметров, деньги на которое предусмотрены в бюджете на 2020 год. Эти средства, по мнению оппозиционеров, лучше перенаправить на реализацию программ "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи - доступное жилье". Ранее Смольный сократил их финансирование более чем на 3 млрд рублей.  

Ко второму чтению губернатор Александр Беглов выделил на жилищные программы лишь 17,3 млн рублей и только для помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов высказался против этого предложения. Он в очередной раз подчеркнул, что город обязан выполнять свои партнерские обязанности перед концессионерами и федеральным центром, который также обещал поддержать материально строительство ВСД.

Первый участок ВСД построит концессионер ЗСД "Магистраль Северной столицы". Эта компания аффилирована с банком ВТБ и Газпромбанком.

Не нашли поддержку представителя Смольного и депутатов "Единой России" и поправки по выделению средств на ликвидацию свалок (от КПРФ и Надежды Тихоновой) и на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена (от Бориса Вишневского). Сделать это предлагалось за счет концессионных выплат по ЗСД и отказа от строительства ВСД. 

Напомним, Смольный изначально не планировал весеннюю корректировку бюджета, но был вынужден произвести ее из-за эпидемиологического и финансового кризиса. Подробнее о предложениях оппозиционных депутатов по изменению бюджета города читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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