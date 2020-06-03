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11:58

Беглов объяснил невозможность раздать петербуржцам бесплатные маски и перчатки

фото ЗакС политика Беглов объяснил невозможность раздать петербуржцам бесплатные маски и перчатки

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответ на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского объяснил отказ выдать бесплатно гражданам средства индивидуальной защиты во время эпидемии коронавируса тем, что это не предусмотрено  постановлением правительства, ответ губернатора Вишневский опубликовал в соцсетях.

В ответе Беглов указал, что обязанность органов исполнительной власти предоставлять гражданам средства коллективной и индивидуальной защиты не прописана прямо в пункте правил поведения, обязательных для исполнения организации и граждан при введении режима повышенной готовности. При этом организации должны предоставлять СИЗ своим работникам, поскольку это прописано в постановлении №121 о противодействии коронавирусу в Петербурге.

Беглов также напомнил в ответе, что Смольный выделил льготным категориям семей и пенсионерам по 800 рублей на человека для покупки масок и перчаток. Всего на это из бюджета выделили 1,46 млн рублей.

"Мне рассказывают, что правительство РФ не обязывает администрацию Петербурга обеспечить граждан масками и перчатками. Конечно, не обязывает. Но там сказано:  можно обязать граждан носить маски и перчатки только в том случае, если администрация Петербурга их этими масками и перчатками обеспечила. А если не обеспечила - не можете требовать от граждан, чтобы они их носили. И тем более, не можете вводить штрафы, если не носят", - прокомментировал Вишневский.

Масочный режим в Петербурге действует с 12 мая. С 1 июня режим повышенной готовности в Петербурге немного ослаблен: на улицах носить маски петербуржцам рекомендовано, а заходить в магазины и ездить в общественном транспорте в них – обязательно.


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