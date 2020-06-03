У главы петербургского "Альянса учителей" Кена проходит обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире руководителя "Альянса учителей" в Петербурге Даниила Кена, сообщил ЗАКС.Ру его брат Войцех Кен. Он рассказал, что больше никаких подробностей не знает и причины визита полиции ему неизвестны.

- К сожалению, ничего больше не могу сказать, потому что хотел связать с ним - он сбрасывал утром. Позвонил маме на домашний, мама успела сказать, что Даня дома и у них идет обыск, после чего следователь попросил положить трубку и всё, - сказал Войцех Кен.

В Штабе Навального в Петербурге, чьим сторонником является Даниил Кен, также не знают детали происходящего, сообщила ЗАКС.Ру глава штаба Ирина Фатьянова. По ее словам, сейчас активисты пытаются выяснить причины и подробности обыска. Связаться с Даниилом Кеном ЗАКС.Ру не удалось.