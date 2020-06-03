Артемий Лебедев призвал не идти на голосование по Конституции после того, как снялся в ролике в поддержку поправок

Дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале заявил, что участвовал в съемках ролика телеканала Russia Today в поддержку поправок в Конституцию еще до появления поправки об обнулении президентских сроков Путина.

RT опубликовал ролик 2 июня. В нем знаменитости и другие россияне зачитывают по фразе предполагаемую преамбулу к обновленной версии Конституции.

По словам Лебедева, тогда он был уверен, что предложенные поправки – это "положительный популизм", и что идея обнулить сроки Путина к тексту Конституции отношения не имела. Потом подобную поправку все же внесли.

"Ни один здравомыслящий человек не может одобрить подобную *** [чепуху] ни под каким соусом в тексте Конституции", - выразил свое мнение Лебедев.

"Сегодня я чувствую, что меня слегонца *** [обманули]. В принципе, я всегда против любых выборов. Но в данном случае - я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую", - добавил он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.