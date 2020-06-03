ЗакС Петербурга одобрил новые налоговые преференции

Законодательное собрание Петербурга на заседании 3 июня приняло в первом чтении разработанную Смольным поправку в закон о налогах и сборах. Как объяснил вице-губернатор Эдуард Батанов, документ разработан для расширения перечня деятельностей, по которым можно будет воспользоваться ставками по упрощенной системе налогооблажения.

- Указанный перечень дополняют сферы оказания транспортных услуг, здравоохранения, розничной торговли и непродовольственных товаров, - заявил чиновник.

Налоговые преференции также получат обрабатывающие предприятия и организации, занимающиеся научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью.

Объем выпадающих доходов города в связи с этим составит 2,4 млрд рублей, из низ 1,8 млрд - в 2020 году, отметил Батанов.

Ранее городское правительство разработала второй пакет мер поддержки бизнеса в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. Было предложило, в частности, предоставить налоговые льготы предприятиям, использующим упрощенную систему налогообложения.

Принятие законопроекта Смольного поддержали 46 из 48 голосовавших депутатов. Однако сразу несколько парламентариев заявили, что принимаемых городскими властями мер недостаточно. В частности, Оксана Дмитриева из Партии Роста посетовала на то, что снижение налоговых ставок не предлагается для предприятий, которые находятся на общей системе налогооблажения. Член КПРФ Александр Рассудов заявил, что бессмысленно говорить о помощи бизнесменам, пока в стране действует транспортный налог. "Яблочник" Борис Вишневский назвал "масочно-перчаточным" налогом решение городского правительства обязать петербуржцев носить маски и перчатки в общественных местах, которые горожане должны приобретать за свой счет.

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