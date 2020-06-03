Муниципалам Петербурга окончательно разрешили заняться освещением придомовых площадок

Возможностью ставить осветители на детских и спортивных площадках будут наделены органы местного самоуправления Петербурга. Соответствующий законопроект 3 июня приняло в окончательном третьем чтении Законодательное собрание города.

Инициативу внесла группа депутатов "Единой России". Один из них, петергофский парламентарий Михаил Барышников ранее заявил, что около половины детских и спортивных площадок Петербурга не освещаются.

Первое чтение этот законопроект прошел больше года назад, 21 ноября 2018 года.

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