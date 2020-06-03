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13:35

Муниципалам Петербурга окончательно разрешили заняться освещением придомовых площадок

фото ЗакС политика Муниципалам Петербурга окончательно разрешили заняться освещением придомовых площадок

Возможностью ставить осветители на детских и спортивных площадках будут наделены органы местного самоуправления Петербурга. Соответствующий законопроект 3 июня приняло в окончательном третьем чтении Законодательное собрание города.

Инициативу внесла группа депутатов "Единой России". Один из них, петергофский парламентарий Михаил Барышников ранее заявил, что около половины детских и спортивных площадок Петербурга не освещаются. 

Первое чтение этот законопроект прошел больше года назад, 21 ноября 2018 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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