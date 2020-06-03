Рухнувший железнодорожный мост под Мурманском планируют восстановить к октябрю

Восстановить железнодорожный мост через реку Кола в Мурманской области планируется к октябрю, тогда же будет восстановлено железнодорожное сообщение в полном объеме, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Белозеров встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 3 июня и обсудил ситуацию.

"Важно не только восстановить движение. Первый этап не даст возможности полностью осуществить перевозку, в том числе и в порт, которая была до момента обрушения моста. Это будет следующий этап, который мы наметили для себя - в начале октября сдать и восстановить движение по новому мосту. И тогда движение будет полностью восстановлено", - сказал Белозеров.

По его словам, нужно "развести грузовые потоки и потоки с пассажирами" из-за сложившейся ситуации. РЖД намерена предоставить грузоотправителям дополнительные скидки, а также организовать новые точки по выгрузке, в том числе грузов первой необходимости для Мурманска.

Мост на перегоне Выходной – Кола обрушился 1 июня. Незадолго до этого в реке Кола поднялся уровень воды, и паводок подмыл одну из опор, которая в итоге не выдержала. До этого власти Мурманской области собирались восстановить мост всего за 2-3 недели. СК возбудил уголовное дело.