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14:23

В ЗакСе Петербурга раскритиковали городскую Общественную палату

фото ЗакС политика В ЗакСе Петербурга раскритиковали городскую Общественную палату

У председателя петербургской Общественной палаты теперь будет не два, а четыре заместителя. Законопроект, регламентирующий новые должности, 3 июня после долгой дискуссии приняло городское Заксобрание.

Депутат от "Единой России" Сергей Купченко заявил, что идея увеличить количество замов принадлежала новой руководительнице органа Ирине Соколовой. Предполагается, что каждый из четырех членов руководящего состава палаты будет руководить одним из направлений развития Петербурга, о которых постоянно говорит губернатор Александр Беглов: "умный город", "комфортный город","социальный город" и "открытый город".

Купченко также заявил, что в Общественную палату города входят все слои общества. Эта фраза удивила лидера фракции "Справедливая Россия" Алексея Ковалева. Он поинтересовался, есть ли в этом органе наемные работники или люди, получающие меньше прожиточного минимума. Позже эсер охарактеризовал ОП как часть современной номенклатуры.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский назвал Общественную палату "пятым колесом в телеге". По его словам, этот орган никогда не вставал на сторону градозащитников и не выступал в защиту прав человека.

Беспартийные Михаил Амосов и Максим Резник вспомнили, как год назад палата призвала Александра Беглова идти на выборы губернатора. 

- Это Общественная палата "Единой России". Просто там две фракции есть: "мариинская" и "смольнинская", - заявил Резник. - Она нужна для того, чтобы были общественники по вызову, которые всегда одобряют власть.

Напомним, 29 мая новым председателем Общественной палаты Петербурга стала заместитель генсекретаря совета МПА СНГ Ирина Соколова. С 2004 по 2009 год она была помощником депутата Госдумы Бориса Грызлова. С 2009 по 2016 год сама была депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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