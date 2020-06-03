18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:42

Макаров о "Единой России": Слава Богу, что есть такая партия

фото ЗакС политика Макаров о "Единой России": Слава Богу, что есть такая партия

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на состоявшемся 3 июня парламентском заседании выступил в защиту СССР и партии "Единая Россия", которой он сам руководит в городе на Неве.

Он взял слово после того, как несколько оппозиционных депутатов раскритиковали региональную Общественную палату, назвав его подобием советского номенклатурного органа и заявив, что она действует в интересах партии власти.

- Что касается Советского Союза. Это великое государство, величайшая держава, - заявил Макаров. - Я неоднократно с этой трибуны говорил, что развал изнутри этой великой державы - это тягчайшей преступление перед человечеством. Сейчас из-за этого страдают миллиарды людей на планете Земля. Это великая страна, которой мы служили, и мы единственный раз давали присягу.

О своей партии он отозвался не менее лестно:

- "Единая Россия" Санкт-Петербурга - это ядро политическое. И слава Богу для Законодательного собрания и для всех депутатов, что есть такая партия.

Вскоре он вновь вернулся к теме СССР, намекнув на аналогии между прошлым и настоящим:

- Ядром политической системы Советского Союза была КПСС. Другое дело, что из-за предательства - для меня он предадетель всех времен и народов - Горбачева, из-за его предательства это ядро политической системы ушло… Суть системы заключается в чем? Система не может разрушать себя изнутри. Любая: техническая, химическая, политическая, экономическая, финансовая. Когда это произошло, это привело к трагедии - развалили великую державу. Те, кто в этом зале, прямо хочу сказать, имеют свое место в жизни, если хотите, по воле Божьей. Но ведь миллиарды людей на планете Земля из-за этого страдают. Из-за того, что нет великой державы Советского Союза. 

Напомним, ЗакС одобрил увеличение количества заместителей городской Общественной палаты с двух до четырех. Обсуждение этого вопроса вызвало дискуссию депутатов о смысле общественного органа.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:19 Удальцова оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции

17:15 Беглов не захотел согласовывать с депутатами минимальный взнос на капремонт

16:55 СК и полиция два года не могут найти виновного в засыпке пруда в Петродворцовом районе

16:46 ВООПиИК сформулировало претензии к реставрации Гатчинского дворца

16:40 Муниципал: Помощница Никешина потребовала распустить совет МО "Ульянка"

16:17 Шульман выделила наиболее свойственные россиянам формы протеста

15:41 "Глубокая мудрость, душевная теплота": Макаров и Беглов поздравили Варсонофия с 65-летием

15:20 Два дома у станции метро "Московская" стали региональными памятниками

14:54 Профессор РУДН с инвалидностью потребовала миллион рублей из-за штрафов за нарушение самоизоляции

14:42 Макаров о "Единой России": Слава Богу, что есть такая партия

14:23 В ЗакСе Петербурга раскритиковали городскую Общественную палату

14:23 Рухнувший железнодорожный мост под Мурманском планируют восстановить к октябрю

14:02 Главу петербургского "Альянса учителей" Кена увезли на допрос

13:55 Песков заявил о готовности медицины в России ко второй волне коронавируса

13:35 Муниципал: Муниципалам Петербурга окончательно разрешили заняться освещением придомовых площадок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru