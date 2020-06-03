Макаров о "Единой России": Слава Богу, что есть такая партия

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на состоявшемся 3 июня парламентском заседании выступил в защиту СССР и партии "Единая Россия", которой он сам руководит в городе на Неве.

Он взял слово после того, как несколько оппозиционных депутатов раскритиковали региональную Общественную палату, назвав его подобием советского номенклатурного органа и заявив, что она действует в интересах партии власти.

- Что касается Советского Союза. Это великое государство, величайшая держава, - заявил Макаров. - Я неоднократно с этой трибуны говорил, что развал изнутри этой великой державы - это тягчайшей преступление перед человечеством. Сейчас из-за этого страдают миллиарды людей на планете Земля. Это великая страна, которой мы служили, и мы единственный раз давали присягу.

О своей партии он отозвался не менее лестно:

- "Единая Россия" Санкт-Петербурга - это ядро политическое. И слава Богу для Законодательного собрания и для всех депутатов, что есть такая партия.

Вскоре он вновь вернулся к теме СССР, намекнув на аналогии между прошлым и настоящим:

- Ядром политической системы Советского Союза была КПСС. Другое дело, что из-за предательства - для меня он предадетель всех времен и народов - Горбачева, из-за его предательства это ядро политической системы ушло… Суть системы заключается в чем? Система не может разрушать себя изнутри. Любая: техническая, химическая, политическая, экономическая, финансовая. Когда это произошло, это привело к трагедии - развалили великую державу. Те, кто в этом зале, прямо хочу сказать, имеют свое место в жизни, если хотите, по воле Божьей. Но ведь миллиарды людей на планете Земля из-за этого страдают. Из-за того, что нет великой державы Советского Союза.

Напомним, ЗакС одобрил увеличение количества заместителей городской Общественной палаты с двух до четырех. Обсуждение этого вопроса вызвало дискуссию депутатов о смысле общественного органа.

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