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15:41

"Глубокая мудрость, душевная теплота": Макаров и Беглов поздравили Варсонофия с 65-летием

фото ЗакС политика "Глубокая мудрость, душевная теплота": Макаров и Беглов поздравили Варсонофия с 65-летием

Главы законодательной и исполнительной ветвей петербургской власти, Вячеслав Макаров и Александр Беглов отправили поздравления митрополиту Ладожскому Варсонофию по случаю его 65-летнего юбилея. Макаров в своем письме делает акцент на полезных делах именинника, в частности, на его деятельной помощи нуждающимся.

"Особые слова признательности – за Вашу чуткую заботу о детях-сиротах, об оставшихся без родителей, о больных и инвалидах. Ваша помощь детским больницам, интернатам, детским домам – подлинная проповедь добра и милосердия. Благодаря Вашим трудам многие тысячи людей обращаются к евангельской проповеди, принимают Бога в сердце", - говорится в тексте.

По мнению Макарова, своим пиететом к традиционным ценностям священнослужитель указывает всему городу "спасительный путь веры и любви". В свою очередь, губернатор Александр Беглов тоже не стал скупиться на слова, полные благодарности клирику.

"Глубокая мудрость, душевная теплота и доброжелательность снискали Вам искреннее уважение и любовь жителей Санкт-Петербурга", - гласит цитата главы города.

Беглов особо выделил содействие юбиляра городу в борьбе с распространением коронавируса.

Митрополит Варсонофий (Судаков) занимает свою церковную должность с весны 2014 года.


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