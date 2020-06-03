Шульман выделила наиболее свойственные россиянам формы протеста

В связи с продолжающимися погромами в США, где в последние недели грабят магазины и поджигают полицейские участки, политолог Екатерина Шульман попыталась обозначить наиболее типичные и характерные формы протеста для россиян и всей российской традиции. В XXI веке все чаще они сводятся, по ее наблюдениям, к интернет-мемам, подписыванию электронных петиций или же участию в одиночных пикетах.

"Да, русский человек угрюм и индивидуалистичен, он не любит выкрикивать чего-нибудь хором. Если вы были когда-нибудь на митинге — я много на них была, — то вы увидите, что кричалки толпой не подхватываются. Русским людям на улицах кричать стыдно. Вообще всякая демонстративность нам не очень свойственна. А вот одиночные пикеты — такой немой укор — это вот да, это люди любят", - отметила Шульман в авторской радиопрограмме.

Ученый предостерегает от того, чтобы судить по популярным в стране "жанрам" протеста о том, что соотечественники якобы отравлены неким рабским менталитетом и запуганы историческим опытом. В подтверждение своих слов она приводит пример скандинавских стран, где уличные собрания тоже не пользуются большим успехом.