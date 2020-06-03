СК и полиция два года не могут найти виновного в засыпке пруда в Петродворцовом районе

Лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански сообщил ЗАКС.Ру, что обратился в правоохранительные органы и к исполнительной власти с просьбой рассказать об итогах расследований об "исчезновении" пруда около Петергофа в 2018 году. Осенью того года стало известно, что ради организации временной подъездной дороги засыпан безымянный пруд и вырублены деревья рядом с ним. Тогда же сообщалось о возбуждении уголовных дел.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщил активисту, что еще в 2018 году они установили виновника - ассоциация "Дачное некоммерческое партнерство "Петергофские дачи". Ведомство добавило, что привлекло организацию к ответственности за пользование водным объектом с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ). Комитет добавил, что передал все материалы в природоохранную прокуратуру.

В последней Врански заявили, что по факту засыпки пруда и вырубке деревьев возбуждено два уголовных дела: в декабре 2018 года следственным отделом по Петродворцовому району из-за уничтожения пруда, а также в феврале 2019 года полицией Петродворцового района - из-за сруба деревьев.

Районная полиция в ответе на запрос лидера "Красивого Петербурга" заявила о приостановлении уголовного дела. Причина - неустановление того, кого можно привлечь в качестве обвиняемого, сказано в документе от правоохранительных органов. Врански сообщил, что сейчас дело все же вновь расследуется после вмешательства природоохранной прокуратуры.

Там же активисту рассказали, что следственный отдел по Петродворцовому району прекращал уголовное дело об уничтожении пруда, но прокуратура настояла на его возобновлении. Сейчас следственный отдел проводит "необходимые следственные действия, направленные на установление причин произошедшего", сообщили лидеру "Красивого Петербурга" в отделе СК.

Данную формулировку можно трактовать по-разному, считает Врански. По его словам, это значит либо, что следствие пытается выяснить у виновных причины их действий, либо следствие за два года не может установить, кому и зачем надо было засыпать пруд.

- Это очень странно. Один орган власти установил, кто это сделал, а другие приостанавливают дела или закрывают их… Очевидно же, что, когда есть раскрытое дело, это бонусы, это "палочки" себе там ставят, особенно в органах - раскрытое дело для них супер. А тут они сами его "убивают", - удивился Врански.

Он отметил, что в настоящий момент на месте пруда все еще находится "ровное глиняное поле". При этом, по его словам, водоем должен питать природный заказник "Южное побережье Невской губы", где обитают краснокнижные животные и растения.

София Саттарова

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