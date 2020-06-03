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17:15

Беглов не захотел согласовывать с депутатами минимальный взнос на капремонт

фото ЗакС политика Беглов не захотел согласовывать с депутатами минимальный взнос на капремонт

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский получил отрицательный отзыв губернатора Александра Беглова на свой законопроект об утверждении парламентом минимального размера взноса на капитальный ремонт.

"Яблочник" обратил внимание, что по Жилищному кодексу России этот норматив должен устанавливаться законом субъекта федерации. Но в Петербурге он ежегодно утверждается решением регионального правительства. В связи с этим депутат предложил устанавливать размер минимального взноса на капремонт законом, принимаемым по представлению губернатора. 

"Открытое и публичное рассмотрение данного вопроса, затрагивающего подавляющее большинство жителей Санкт-Петербурга, в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, позволит более обоснованно принимать соответствующие решения, и делать это с учетом мнения жителей", - написал Вишневский в пояснительной записке.

Беглов отказался поддержать инициативу, указав в своем отзыве, что в документе парламентария отсутствует "мотивированное обоснование целесообразности изменения". Кроме того, глава города опасается, что поправки, которые депутаты захотят внести в ходе обсуждения законопроекта о минимальном взносе, могут пойти вразрез с жилищным законодательством:

"Из проекта закона следует, что фактически минимальный размер взноса будет рассчитываться исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. При этом изменение Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в ходе рассмотрения соответствующего проекта закона Санкт-Петербурга минимального размера взноса, рассчитанного в соответствии с указанными методическими рекомендациями, не может быть обосновано надлежащим образом и будет противоречить жилищному законодательству".

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что отзыв губернатора можно расценивать как оскорбление.

- Если Александр Дмитриевич считает депутатов полными идиотами, то, наверное, он и должен отвечать ровно таким образом, - считает депутат. - Когда мы принимаем закон о бюджете и меняем пачками целые статьи бюджета, перебрасывая миллиарды рублей, - это, значит, нормально. А если изменить минимальный размер взноса на капремонт, то он почему-то уверен, что депутаты обосновать это не смогут. Мне кажется, губернатор просто хочет оставить это право за собой.

"Яблочник" также рассказал, что отправлял Беглову три разных варианта своей инициативы, но каждый раз получал отрицательный отзывы.


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