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17:47

Ржаненков обнаружил у себя коронавирус

фото ЗакС политика Ржаненков обнаружил у себя коронавирус

Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков инфицирован коронавирусом,  о чем сообщило издание "Мойка78", сославшись на его же собственное признание. Его тест показал положительный результат в минувшую пятницу 29 мая.

"Температура была небольшая, сейчас чувствую себя терпимо и соблюдаю самоизоляцию в домашних условиях, поскольку это пока позволительно", - рассказал чиновник.

Отметив, что "все это непросто", Ржаненков тем не менее предпочитает мыслить оптимистично.

Напомним, что в апреле с подозрением на коронавирус госпитализировали главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. Первый тест подтвердил опасения, однако два последующих показали отрицательный результат, вскоре после чего он вернулся к работе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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