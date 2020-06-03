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18:41

Участник московского пикета в поддержку журналиста Азара получил 15 суток ареста

фото ЗакС политика Участник московского пикета в поддержку журналиста Азара получил 15 суток ареста

Московского активиста Дениса Петрова, вставвшего в пикет у здания МВД на Петровке в конце мая в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, тоже отправили в спецприемник на 15 суток, сообщает Telegram-канал "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Светлану Байтурину.

Его протокол был составлен по традиционной "митинговой" статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения массового мероприятия).

Напомним, после ареста Азара, который сам получил арест за пикет, на его защиту москвичи стали подниматься в ежедневном режиме. Со скандалом задерживали даже известных журналистов и муниципальных депутатов. Невозможность проводить пикет объяснялась полицией действующим "антивирусным" постановлением мэра.

Акции солидарности проходили и в Петербурге, и на них тоже задерживали участников. В свою очередь, целью Азара было привлечь внимание к аресту основателя протестного паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, которого преследуют за распространение порнографии. Для того, чтобы задержать Воронцова нынешней весной, силовикам понадобилось брать его квартиру штурмом.

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